لقاء غير متوقع بين السفير الفرنسي بالسعودية ومجموعة قرود.. فيديو

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صورة الخبر: السفير الفرنسي في السعودية
السفير الفرنسي في السعودية

نشر السفير الفرنسي في السعودية، لودوفيك بوي، شريط فيديو للقاء غير متوقع مع قرود في منطقة عسير السعودية.

وكتب السفير في تغريدة على تويتر: "لقاء غير متوقع مع قرود منطقة عسير على الطريق الرائع من السودة إلى رجال ألمع".

ويظهر في شريط الفيديو وجود القرود على جانب الطريق بمنطقة عسير السعودية.

وتتميز منطقة عسير السعودية بالمناظر الطبيعية الخلابة، ووجود بعض الحيوانات التي تعبر عن الحياة البرية.
https://twitter.com/i/status/1373666881484259329

المصدر: تويتر

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