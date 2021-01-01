نشر السفير الفرنسي في السعودية، لودوفيك بوي، شريط فيديو للقاء غير متوقع مع قرود في منطقة عسير السعودية.
وكتب السفير في تغريدة على تويتر: "لقاء غير متوقع مع قرود منطقة عسير على الطريق الرائع من السودة إلى رجال ألمع".
ويظهر في شريط الفيديو وجود القرود على جانب الطريق بمنطقة عسير السعودية.
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التعليقات على لقاء غير متوقع بين السفير الفرنسي بالسعودية ومجموعة قرود.. فيديو
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