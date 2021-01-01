كشف الإعلامي إبراهيم فايق كواليس أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر.
وقال فايق خلال تصريحاته في برنامجه جمهور الثالثة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس ٢، إن كهربا لا يتبقى له رصيد عند الأهلي ومجلس إدارته، وذلك بعد أزمته مع موسيماني.
وأضاف فايق أن مجلس الإدارة منح كهربا فرص عديدة لكنه مازال يحدث العديد من المشكلات، وهذا لن يحدث في الأهلي.
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التعليقات على كهربا بين نارين إما الرحيل أو الالتزام.. كواليس جديدة
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