كهربا بين نارين إما الرحيل أو الالتزام.. كواليس جديدة

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صورة الخبر: كهربا
كهربا

كشف الإعلامي إبراهيم فايق كواليس أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر.

وقال فايق خلال تصريحاته في برنامجه جمهور الثالثة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس ٢، إن كهربا لا يتبقى له رصيد عند الأهلي ومجلس إدارته، وذلك بعد أزمته مع موسيماني.

وأضاف فايق أن مجلس الإدارة منح كهربا فرص عديدة لكنه مازال يحدث العديد من المشكلات، وهذا لن يحدث في الأهلي.

وأكمل فايق: أن حالة استقرار كهربا والسير بطريقة جيدة وعدم افتعاله لأزمات في الأهلي ستجعله يستمر في النادي وغير ذلك سيرحل.

واشار فايق الى أن، نظام الأهلي معروف منذ زمن من يحيد عنه يصبح مصيره الرحيل وشاهدنا لاعبين في أكثر من عهد، ولا نريد أن يفعل كهربا أمورا قد تكون سببا في رحيله عن القلعة الحمراء بعد عودته.

وتابع فايق: موسيماني منح مجلس ادارة النادي الأهلي الضوء الأخضر للعفو عن كهربا، وتقرير لجنة التخطيط وموسيماني جاء بالعفو عنه والخطيب أمر بعودته للمران الرئيسي.

المصدر: elbalad

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