دمر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ورشا تابعة لميليشا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، كانت مخصصة لتجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات بدون طيار "مسيرة".
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن تدمير ورش للحوثيين لتجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات المسيرة.
تأتي هذه الضربات بعد إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن شن هجمات بطائرات مسيرة على مصفاة نفط في العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة أدت إلى اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقا.
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التعليقات على لحظة تدمير ورش لميليشا الحوثي في اليمن
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