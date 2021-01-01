بدء الفصل الدراسى الثانى بالجامعة المصرية اليابانية

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صورة الخبر: الجامعة المصرية اليابانية
الجامعة المصرية اليابانية


أكد الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالجامعة.

وأوضح انه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه نائب رئيس الجامعة عمداءالكليات بضرورة المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل مع التأكيد بالالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.

وأكد أن المدن الجامعية استقبلت الطلاب بعد تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية بها وتخصيص غرفة لكل طالب ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني بصفة دورية .
واوضح د.ندا ان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول سيتم اعلانها قريبا فور الانتهاء من اعمال الرصد والتصحيح.

المصدر: elbalad

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