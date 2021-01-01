بدء الفصل الدراسى الثانى بالجامعة المصرية اليابانية

أكد الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالجامعة.
وأوضح انه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
ووجه نائب رئيس الجامعة عمداءالكليات بضرورة المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل مع التأكيد بالالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.
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