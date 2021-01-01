خطوات عمل بحث جامعي متكامل بشكل صحيح .. تفاصيل



خطوات عمل بحث جامعي خطوات عمل بحث جامعي



فى الفترة الماضية انتشر فى الجامعات المختلفة فكرة الابحاث الجامعية بعد انتشار فيروس كورونا ، وذلك لمساعدة الطلاب فى الحصول على درجات اكثر فى المواد الدراسية ولكن يجب عل الطلاب تقديمها بالشكل الصحيح للحصول على الدرجة الاملة .



و فى هذا التقرير ننشر لكم كيفية عمل بحث جامعي متكامل :



- كيفية عمل بحث جامعي متكامل

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على الطالب الجامعى الالتزام بالخطوات الصحيحة وهى اختيار الموضوع المناسب و كتابة مقدمة مناسبة للموضوع بالاضافة إلى شرح خطوات البحث بشكل بسيط وكتابة مفومة ثم الخاتمة .- كيفية عمل بحث جامعي 2021فى هذه النقاط نقوم بشرح الخطوات بشكل مناسب لجميع مستويات الطلاب الجامعية وهى :1- اختيار الموضوعيجب على الطالب اخيار موضوع البحث بشكل واضح وجديدًا، وغير مكرر من قبل طلبة آخرين ، كما يجب أن يحدد أفكاره ويرتبها، ويتحرّى الدقة والموضوعيّة في كتابتها والابتعاد عن الافكار الغير نافعة .2- التمهيديجب على الطالب كتابة تمهيدا على موضوع البحث ، مثل الأسباب التي دفعته لاختيار هذا الموضوع ، مدى الاستفادة التي يمكن أن تتحقق للطلبة بدراسة هذا الموضوع، أو الفائدة العلميّة التي تعود على العلم والمجتمع من خلال تحليله ودراسته بالاضافة إلى ذكر بعض الخطوط العريضة التي يريد شرحها من خلال هذا البحث .3- المقدمةتعتبر المقدمة التلخيص الأول ّ للبحث الجامعي، فيها يمهد فيها الطالب للقارئ محتويات بحثه، وأهم أفكاره التي طرحها فيه، والمستفاد من هذا البحث و ماهى المعلومات التى وصل اليها .4- العرضوفى هذه النقطة يقوم الطالب بشرح الموضوع الذى طرحه مع ذكر أسبابها، ونتائجها، ومدى تأثيرها في المجتمع، أو في مسار البحث العلمي بشكل عام، بحيث يذكر كل ما سبق بأسلوب علمي ، وموضوعي، ومجرد وبعيد عن أي اعتبارات أخرى.5- الخاتمةوفى الخاتمة يلخص الطالب النتائج التي وصل إليها من خلال بحثه، ويقوم بشرحها بشكل مفصل ، مع ذكر الأدوات والمراجع التي استعان بها حتى توصل لتلك النتائج وتكون هذه الخطوة بعد انتهائه من بحثه.6- المراجععلى الطالب كتابة كافة المراجل التى استخدمها فى بحثه بكل مصداقية بالاضافة إلى الروابط او المواقع التى استعان بها ويجب على أن تكون المصادر- صحيحة ومعترفًا بها علميًا.- أن يكتب اسم المرجع، واسم الناشر أو المؤلف، وسنة النشر.- أن يشير إلى المصطلحات أو معاني الكلمات المبهمة في البحث برمز معين .- مع كتابة رقم الصفحة، واسم المؤلف .7- الفهرسيجب أن يكون الفهرس في نهاية البحث، ويضمّن فيه الطالب العناوين المطروحة في الكتاب، ورقم الصفحات بشكل مرتب متسلسل ليسهل على القارئ الوصول إلى المعلومة التي يريدها بسرعة واستعراض عناوين البحث.