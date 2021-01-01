إعلان نتائج الامتحانات النظرية لجميع الفصول الدراسية بكلية آثار الفيوم

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صورة الخبر: كلية آثار الفيوم
كلية آثار الفيوم

أعلن الدكتور عاطف منصور - عميد كلية الآثار جامعة الفيوم أنه تم اليوم الأحد اعلان نتيجة الامتحانات النظرية لطلاب الفصول الدراسية الأربعة بالكلية على الموقع الالكترونى للكلية من خلال الرابط التالى

http://www.fayoum.edu.eg/Arc/result2021.aspx

أنهى طلاب الكلية امتحاناتهم أمس الموافق السبت ٢٠ مارس وجرت أعمال التصحيح اليومى والرصد على قدم وساق.

واضاف بأنه تم فتح باب التظلم من اليوم الأحد ٢١ مارس وحتى الخميس ٢٥ مارس من خلال اللينك المخصص للمقترحات والشكاوى على موقع الكلية

http://www.fayoum.edu.eg/commsend.aspx

على أن يتم إعلان نتيجة التظلمات يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس الجاري.


أكد عميد الكلية على جميع الطلاب البدء فى الانتظام بالدراسة للفصل الدراسى الثانى وفقًا للجداول الدراسية المعلنة على موقع الكلية .. حيث يتم فتح باب التسجيل للمواد الاختيارية من الاثنين ٢٢ مارس وحتى الخميس ١ إبريل مع انتظام الدراسة للمواد الإجبارية.



على أن تكون الدراسة هذا الأسبوع Online فقط .. وتبدأ منذ الأحد القادم الدراسة داخل القاعات يومى الأحد والثلاثاء وعبر المنصات الالكترونية يومى الإثنين والأربعاء ..

المصدر: elbalad

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