آثار القاهرة: اكتمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.. وإعلان النتائج خلال ساعات

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صورة الخبر: كلية الاثار بجامعة القاهرة
كلية الاثار بجامعة القاهرة

أدى طلاب كلية الاثار اخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم الاحد، وسط إجراءات احترازية مشددة بالكلية .

وأوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، إنه تم إجراء امتحان مادة التفكير النقدي لطلاب الفرقة الثانية ، من الساعة التاسعة وحتى الساعة 10 صباحا ، لافتا إلى أنه بذلك اكتملت امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية لجيع المراحل، سواء مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا .

وأضاف أن جميع الامتحانات كانت عبارة عن أسئلة موضوعية بنظام "البابل شيت" وتم تصحيح جميع أوراق الامتحانات ورصد النتائج.

كما تم اعلان نتائج الفرقة الأولى والفرقة الثالثة بكالوريوس وبرامج الماجستير والدكتوراه بالكلية علي الموقع الرسمي للكلية منذ يومين وجاري اعلان باقي النتائج تباعا خلال الساعات القادمة .

وكان عميد كلية الاثار بجامعة القاهرةقد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني بالكلية اعتبارا من يوم غد الاثنين، حضوريا بمقر الكلية وسط إجراءات احترازية مشددة .

المصدر: elbalad

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