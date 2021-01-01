أدى طلاب كلية الاثار اخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم الاحد، وسط إجراءات احترازية مشددة بالكلية .
وأوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، إنه تم إجراء امتحان مادة التفكير النقدي لطلاب الفرقة الثانية ، من الساعة التاسعة وحتى الساعة 10 صباحا ، لافتا إلى أنه بذلك اكتملت امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية لجيع المراحل، سواء مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا .
وأضاف أن جميع الامتحانات كانت عبارة عن أسئلة موضوعية بنظام "البابل شيت" وتم تصحيح جميع أوراق الامتحانات ورصد النتائج.
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التعليقات على آثار القاهرة: اكتمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.. وإعلان النتائج خلال ساعات
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