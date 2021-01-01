

ماسك يعيد إليك الجمال والشباب ماسك يعيد إليك الجمال والشباب

تعانى الكثير من السيدات والفتيات من شحوب البشرة او ظهور اثار حبوب الشباب و البثور وحروق الشمس واسمرار البشرة والهالات السوداء والخطوط الدقيقة والتجاعيد .. ولكن مالاتعلمه معظمهن ان هناك مادة واحدة قادرة على علاج هذه المشاكل وسعرها زهيد وهى زيت الورد.



يمكنك تدليك وجهك مباشرة باستخدام زيت الورد عن طريق أخذ كمية من الزيت على أطراف أصابعك وفرك وجهك بحركة دائرية.



عرض موقع " بولد سكاى " خطوات عمل ماسك زيت الورد مع مزيج مميز من المواد الطبيعية الاخرى لتنتج ماسك رائع متعدد الفوائد مما يجعله قادرا على اعادة جمال بشرتك وتنقيتها من العيوب..

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مكونات ماسك زيت الورد:ملعقة كبيرة زيت ورد2ملعقة كبيرة عسلقطرات من زيت الجوجوبا / زيت شجرة الشايملعقة كبيرة زبدة شيا2طريقة عمل ماسك زيت الورد- ضعي زبدة الشيا وزيت الورد وقلبيهم جيد ثم اخلطي المكونات جيدًا وبعد ذلك أضيفي العسل إليه واخلطيهم جيدًا.- أضيفي بضع قطرات من زيت الجوجوبا أو زيت شجرة الشاي واخفقي جميع المكونات معًا حتى تشكل عجينة بقوام كريمي.- ضعي الخليط في وعاء محكم الغلق واحفظه في مكان بارد وجاف ثم ضعي الكريم على وجهك كل ليلة قبل الذهاب إلى النوم واغسليه فى الصباح بالطريقة التى تتبعينها.يذكر أن زيت الورد يمتلك العديد من الفوائد التجميلية الاخرى مثل علاج مشاكل الشعر خاصة الجفاف والتقصف ولكن يشترط استخدامه بالطريقة المناسبة للمشكلة ونوع الفروة ، وأن يتم شراء نوع جيد من مصدر موثوق لضمان فاعليته وجودته وعدم حدوث أى ضرر.