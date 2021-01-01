يتعرض الكثير من الأشخاص للحزن الشديد نتيجة وفاة أحد الأقارب مما يجعلهم لا يستطيعون تخطي هذه المرحلة.. إليك 5 أفكار قد تساعدك في التأقلم مع وفاة شخص تحبه.
دع عواطفك تعبر عن مشاعرك، لا تمنع نفسك من البكاء.
ابحث عن طرق للتعبير عن مشاعرك وأفكارك، ابدأ في الكتابة عن الذكريات التي لديك عن الشخص الذي فقدته، أو اكتب أغنية أو قصيدة أو تكريمًا لمن تحب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 5 طرق لتجاوز الحزن على وفاة الأشخاص المقربين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق