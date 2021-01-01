طريقة عمل الرنجة بالطحينة
يحب عدد كبير منا تناول الرنجة التى تمتع بمذاق رائع وتحتوي على قدر عال من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة مثل أوميجا 3 والفسفور.
ونقدم لكم طريقة عمل رنجة بالطحينة بوصفتين مختلفتين بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير رنجة
رنجة
بصل
طحينة
ثوم
مايونيز
ليمون
طماطم
بقدونس
فلفل الوان
خل
خس
زيت
طريقة تحضير رنجة
* قطعي فلفل الوان وبقدونس وطماطم وبصل ثم اضيفي الرنجة المقطعة
* اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والمايونيز ثم اضيفيه للسلطة وضعي الخس المفروم في طبق التقديم وعليه السلطة وقدميها
مقادير رنجة بالطحينة
رنجة طحينة
ليمون
عيش محمص
كمون
فلفل حار
خس كابوتشا
خل ابيض
بصل
زبدة
فلفل الوان
طريقة تحضير رنجة بالطحينة
* اشوى الرنجه و ينزع منها الجلد ثم ارفعى الثوم و الفلفل الحار فى الكبة مع البصل ويخلطوا جيدا وضيفى اليه كمون ويخلطوا جيدا ثم ضيفى عصير الليمون و الخل
* ضيفى الطحينة و يخلطوا جيدا حتى تحصلى على قوام متوسط مع الرنجه و ضيفى الزبدة الى الخليط ثم يرفع فى طبق التقديم مع شرائح الليمون و عيش محمص وتقدم
التعليقات على طريقة عمل الرنجة بالطحينة للشيف شربيني
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق