طريقة عمل الرنجة بالطحينة للشيف شربيني



طريقة عمل الرنجة بالطحينة طريقة عمل الرنجة بالطحينة

يحب عدد كبير منا تناول الرنجة التى تمتع بمذاق رائع وتحتوي على قدر عال من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة مثل أوميجا 3 والفسفور.



ونقدم لكم طريقة عمل رنجة بالطحينة بوصفتين مختلفتين بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير رنجة

رنجة

بصل

طحينة

ثوم

مايونيز

ليمون

طماطم

بقدونس

فلفل الوان

خل

خس

زيت

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طريقة تحضير رنجة* قطعي فلفل الوان وبقدونس وطماطم وبصل ثم اضيفي الرنجة المقطعة* اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والمايونيز ثم اضيفيه للسلطة وضعي الخس المفروم في طبق التقديم وعليه السلطة وقدميهامقادير رنجة بالطحينةرنجة طحينةليمونعيش محمصكمونفلفل حارخس كابوتشاخل ابيضبصلزبدةفلفل الوانطريقة تحضير رنجة بالطحينة* اشوى الرنجه و ينزع منها الجلد ثم ارفعى الثوم و الفلفل الحار فى الكبة مع البصل ويخلطوا جيدا وضيفى اليه كمون ويخلطوا جيدا ثم ضيفى عصير الليمون و الخل* ضيفى الطحينة و يخلطوا جيدا حتى تحصلى على قوام متوسط مع الرنجه و ضيفى الزبدة الى الخليط ثم يرفع فى طبق التقديم مع شرائح الليمون و عيش محمص وتقدم