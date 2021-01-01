شاهد.. أحلى من الجاهز .. طريقة عمل مربى برتقال في المنزل



مربى برتقال مربى برتقال

مربى البرتقال من الأطعمة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص ويقبلون علي شرائها من الأسواق، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل مربى برتقال في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير مربى برتقال



1 كيلو قشر برتقال

قشر 2 ثمرة يوسفي

1 كيلو سكر

2 كوب عصير برتقال

2 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون



طريقة تحضير مربى برتقال

-يخلط قشر البرتقال واليوسفى المفروم مع السكر وعصير البرتقال والماء فى إناء على النار

-يضاف قرب تمام النضج عصير الليمون

-يقلب الخليط على النار حتى تمام النضج

-يترك الخليط ليبرد

-يحفظ فى برطمان نظيف جاف فى الثلاجة

