وجبة متكاملة سهلة .. إليك طريقة عمل الأرز بالبشاميل



الأرز بالبشاميل الأرز بالبشاميل

تفكر الأمهات دائما في اعداد الاطباق المغذية ذات المذاق لأسرتها وأن تكون وجبة متكاملة يمكن تناولها بمفردها دون العناء فى تحضير الاكلات الجانبية ومن بين هذه الاطباق التى تجمع هذه المزايا الخاصة هى الارز بالبشاميل.



نقدم لكم طريقة عمل الأرز بالبشاميل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير ارز بالبشاميل

أرز

خضار

مشكل لحم مفروم

بصل

ثوم

دقيق

كريمة لباني

لبن

سمـنة

اعشاب

مرقة

ملح

فلفل اسود

بهارات

طريقة عمل الأرز بالبشاميل

* سوي الارز في سمن وماء ومرقة نصف تسوية

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* افرمي البصل ثم ضعيه في طاسة بها سمن على النار حتى تحمر مع مكعب مرقة* اجرشي الكوسا باستخدام كبة كهربائية* اضيفي اللحم المفروم الى البصل مع الملح والفلفل ثم الخضار المجروش والجزر والبسلة واتركيها على النار حتى تنضج تماماطريقة عمل البشاميل* ضعي سمن ودقيق ولبن وكريمة لباني وقلبيها جيدا باستخدام مضرب كهربائي باستمرار حتى يصبح قوامها مناسب وخفيف قليلا* في طاجن الفرن ضعي طبقة من الأرز ثم لحم مفروم ثم ارز ثم البشاميل وادخليها الفرن حتى يحمر وجهها ثم قدميها