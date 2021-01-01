وجبة متكاملة سهلة .. إليك طريقة عمل الأرز بالبشاميل

تفكر الأمهات دائما في اعداد الاطباق المغذية ذات المذاق لأسرتها وأن تكون وجبة متكاملة يمكن تناولها بمفردها دون العناء فى تحضير الاكلات الجانبية ومن بين هذه الاطباق التى تجمع هذه المزايا الخاصة هى الارز بالبشاميل.
نقدم لكم طريقة عمل الأرز بالبشاميل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير ارز بالبشاميل
أرز
خضار
مشكل لحم مفروم
بصل
ثوم
دقيق
كريمة لباني
لبن
سمـنة
اعشاب
مرقة
ملح
فلفل اسود
بهارات
طريقة عمل الأرز بالبشاميل
* سوي الارز في سمن وماء ومرقة نصف تسوية
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