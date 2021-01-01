كل ما تريدين معرفته عن متلازمة داون .. الأسباب والأعراض



متلازمة داون متلازمة داون

تعد متلازمة داون هي نوع من الإعاقات تدوم مدى الحياة ، ويمكنها أيضًا تقصير متوسط ​​العمر المتوقع. ومع ذلك ، يمكن للأشخاص المصابين بمتلازمة داون أن يعيشوا حياة صحية ومرضية لكن فى المقابل إليك ما الذي يسبب متلازمة داون؟



ما الذي يسبب متلازمة داون؟



في جميع حالات الإنجاب ، ينقل كلا الوالدين جيناتهم إلى أطفالهم وفقًا لجمعية متلازمة داون الوطنية (NDSS) ، يولد حوالي 1 من 700 طفل مصابًا بمتلازمة داون

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ووفقا لتقرير نشره موقع هيلث لدى بعض الآباء فرصة أكبر في ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون وتظهر الأبحاث أن عمر الأب له تأثير أيضًا فإن الأمهات من سن 35 وما فوق ويزيد الاحتمال كلما تقدمت في السن.على الجانب الأخر الآباء الآخرون الذين من المرجح أن ينجبوا طفلًا مصابًا بمتلازمة داون هم:الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لمتلازمة داونالأشخاص الذين يحملون النقل الجينيما هي أعراض متلازمة داون؟على الرغم من إمكانية تقدير احتمالية الحمل بطفل مصاب بمتلازمة داون من خلال الفحص أثناء الحمل ، فلن تواجه أي أعراض لحمل طفل مصاب بمتلازمة داون.عند الولادة ، يعاني الأطفال المصابون بمتلازمة داون عادةً من بعض العلامات المميزة ، بما في ذلك:ملامح الوجه المسطحةرأس صغير وآذانرقبة قصيرةانتفاخ اللسانآذان غير نمطيةضعف العضلاتيمكن أن يولد الرضيع المصاب بمتلازمة داون بحجم متوسط ​​، لكنه يتطور بشكل أبطأ من الطفل الذي لا يعاني من هذه الحالة.يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة داون عادةً من درجة معينة من الإعاقةولكنها غالبًا ما تكون خفيفة إلى متوسطة قد يعني التأخير في النمو العقلي والاجتماعي أن الطفل يمكن أن يعاني من:الأشخاص المصابون بمتلازمة داون هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بعدوى التهابات المسالك البولية و الالتهابات الجلدية .فحص متلازمة داون أثناء الحمليتم تقديم فحص متلازمة داون كجزء روتيني من رعاية ما قبل الولادة خاصة إذا كنت امرأة أكبر من 35 عامًا ، أو كان والد طفلك أكبر من 40 عامًاويمكن التقييم من خلال الموجات فوق الصوتية واختبارات الدم و إذا لم تكن النتائج طبيعية ، فقد يتابع طبيبك بزل السائل الامينوسى بعد الأسبوع الخامس عشر من الحمل.