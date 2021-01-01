لا تغسل أسنانك بعد كل وجبة لهذا السبب



لا تغسل أسنانك بعد كل وجبة لا تغسل أسنانك بعد كل وجبة

كشفت دراسة جديدة أن غسل الأسنان بعد كل وجبة يضر أسنانك أكثر مما ينفعها.



قال الدكتور جيني جريكو، طبيب الأسنان وفقا لموقع "novosti"، أن هضم الطعام يبدأ في الفم، مما يخلق بيئة حمضية.



وتابع، عند تناول الطعام الذي يحتوي على السكر، تبدأ البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان في التغذي عليه وتنتج حمضا يضعف المينا، ومن ثم لا ينبغي أن نفرش أسناننا لأنه لا يمكنك إلا أن تتلفها بفركها.

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توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA) أنه حتى إذا كان لديك طعام بين أسنانك، فانتظر لمدة ساعة على الأقل بعد تناول الطعام وعندها فقط استخدم فرشاة أسنان ومعجون.وأضاف نيل ج. جاجار، الرئيس السابق لأكاديمية طب الأسنان العام، أن هذه الفترة الزمنية كافية للجسم أي اللعاب، لتحييد الحمض في الفم والعودة إلى درجة الحموضة الطبيعية، وإذا لم تترك وقتًا كافيًا فإن فرك أسنانك يمكن أن يدفع كمية كبيرة من البكتيريا في الفراغ بين الأسنان، والذي يصعب الوصول إليه بفرشاة الأسنان.وأوضح أنه من الأفضل تنظيف أسنانك بالفرشاة كل 12 ساعة، ومن المهم جدًا أن تفعل ذلك دائمًا قبل الذهاب إلى الفراش.وتابع : ينخفض ​​تدفق اللعاب ويزيد الحمض في فمك ، لذلك من المهم جدًا غسلها جيدًا قبل الذهاب إلى الفراش.