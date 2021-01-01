4 أشياء تحدث لجسمك إذا قضمت أظافرك



غالبًا ما نعض أظافرنا عندما نشعر بالقلق غالبًا ما نعض أظافرنا عندما نشعر بالقلق



غالبًا ما نعض أظافرنا عندما نشعر بالقلق أو الملل أو نحتاج فقط إلى إبقاء أيدينا مشغولة. في الواقع ، تشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 30٪ من سكان العالم يميلون إلى القيام بذلك. لسوء الحظ ، هناك أوقات يمكن أن يضر فيها قضم الأظافر أكثر مما ينفع. إذا كنت لا تزال تجد نفسك تقضم أظافرك بشكل متكرر ، فقد يكون الآن أفضل وقت للتوقف عن هذه العادة.



إليك أشياء يمكن أن تحدث إذا قضمت أظافرك يقدمها موقع "برايت سايد".



1. يمكن أن يضر أسناننا.

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قد تكون أسنانك أقسى بكثير من أظافرك، لكن قضم الأظافر قد يؤدي إلى تلف دائم لأسنانك وحتى لثتك، يمكن أن يتسبب الطحن المتكرر بين أسنانك وأظافرك في تشقق الأسنان أو تشققها، ويمكن أن يجعل أسنانك أكثر عرضة للانحراف عن مكانها، أو تتساقط.2. يمكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة.يكاد يكون من المستحيل إزالة جميع الجراثيم والأوساخ من أظافرنا، حتى مع غسل اليدين المتكرر، وهذا يعني أن البكتيريا المخبأة تحت أظافرنا يسهل الوصول إليها عند قضم الأظافر، ويمكن لهذه البكتيريا أن تبقى وتتكاثر في فمنا ، مسببة أمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة أو رائحة الفم الكريهة.3. يمكن أن يؤدي إلى الإسهال.البكتيريا التي تعيش في فمنا سيئة بما فيه الكفاية، لكن الجراثيم التي نحصل عليها من قضم الأظافر المتكرر يمكن أن تجد طريقها في النهاية إلى أمعائنا، يمكن أن تسبب هذه الجراثيم التهابات معدية معوية يمكن أن تؤدي إلى آلام في البطن وإسهال.4. يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالزكام.أي نشاط يتضمن لمس الوجه يزيد من فرص انتشار المرض. حتى أن أشخاصًا آخرين يعضون أظافرهم دون وعي ولا يدركون ذلك إلا في وقت لاحق، وهذا يعني أنهم أكثر عرضة لنزلات البرد.