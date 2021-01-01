البيئة تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد وحتى 24 مارس

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صورة الخبر: البلاد ستشهد زيادة في نشاط الرياح الجنوبية
البلاد ستشهد زيادة في نشاط الرياح الجنوبية

أكدت وزارة البيئة أن البلاد ستشهد زيادة في نشاط الرياح الجنوبية نتيجة مرور منخفض جوي بداية من الساعات الأولى بدءا من الغد الاثنين وستكون مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والساحل الشمالي والدلتا وشمال الصعيد تستمر حتى يوم الأربعاء 24 مارس.

وحذرت الوزارة في بيان لها المواطنين من كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة.

ونوهت بأن هناك نشاطا الرياح وتركيزا للأتربة العالقة في هواء القاهرة الكبرى وبعض المناطق من جنوب ووسط الدلتا تستمر حتى نهاية يوم الأحد 21 مارس.

واستنادًا إلى بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، ومن خلال متابعة نتائج الرصد الصادرة عن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وتؤكد وزارة البيئة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.

المصدر: elbalad

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