أكدت وزارة البيئة أن البلاد ستشهد زيادة في نشاط الرياح الجنوبية نتيجة مرور منخفض جوي بداية من الساعات الأولى بدءا من الغد الاثنين وستكون مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والساحل الشمالي والدلتا وشمال الصعيد تستمر حتى يوم الأربعاء 24 مارس.
وحذرت الوزارة في بيان لها المواطنين من كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة.
ونوهت بأن هناك نشاطا الرياح وتركيزا للأتربة العالقة في هواء القاهرة الكبرى وبعض المناطق من جنوب ووسط الدلتا تستمر حتى نهاية يوم الأحد 21 مارس.
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التعليقات على البيئة تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد وحتى 24 مارس
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