إيران تهدد بقتل جنرال كبير بالجيش الأمريكي وتدمير قاعدة عسكرية مهمة جدا



إيران تهدد بقتل جنرال كبير بالجيش الأمريكي إيران تهدد بقتل جنرال كبير بالجيش الأمريكي

قال اثنان من كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية إن إيران وجهت تهديدات ضد فورت ماكنير، وهي قاعدة عسكرية في العاصمة، وضد نائب رئيس أركان الجيش.



وأضافوا وفقا لما نقلت عنهم وكالة اسوشيتدبرس، وفق مصادر لها، أن الاتصالات التي اعترضتها وكالة الأمن القومي في يناير أظهرت أن الحرس الثوري الإيراني ناقش تصاعد "هجمات على غرار يو إس إس كول" ضد القاعدة، في إشارة إلى الهجوم الانتحاري في أكتوبر 2000 الذي توقف فيه قارب صغير إلى جانب المدمرة البحرية في اليمن، وانفجر بميناء عدن وقتل 17 بحارا.



وكشفت المخابرات أيضًا عن تهديدات بقتل الجنرال جوزيف مارتن وخطط للتسلل ومراقبة القاعدة ، وفقًا للمسؤولين ، الذين لم يُسمح لهم بمناقشة قضايا الأمن القومي علنًا وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم. القاعدة ، وهي واحدة من أقدم القواعد في البلاد ، هي مقر إقامة مارتن الرسمي.

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التهديدات هي أحد الأسباب التي دفعت الجيش من أجل مزيد من الأمن حول فورت ماكنير ، التي تقع بجانب منطقة الواجهة البحرية الصاخبة المطورة حديثًا في واشنطن.وكان قادة المدينة يقاتلون خطة الجيش لإضافة منطقة عازلة من حوالي 250 قدمًا إلى 500 قدم (75 مترًا إلى 150 مترًا) من شاطئ قناة واشنطن ، ما سيحد من الوصول إلى ما يصل إلى نصف عرض الممر المائي المزدحم. يجري بالتوازي مع نهر بوتوماك.ولم يرد البنتاجون ومجلس الأمن القومي ووكالة الأمن القومي أو رفض التعليق عندما اتصلت به وكالة أسوشيتد برس.بينما حارب مسؤولو مقاطعة كولومبيا الأمن المعزز على طول القناة ، لم يقدم الجيش سوى معلومات غامضة حول التهديدات التي تتعرض لها القاعدة.وفي اجتماع افتراضي في يناير لمناقشة القيود المقترحة، أشار الميجر جنرال عمر جونز، قائد المنطقة العسكرية في واشنطن، إلى تهديدات "موثوقة ومحددة" ضد القادة العسكريين الذين يعيشون في القاعدة. كان التهديد الأمني ​​المحدد الوحيد الذي عرضه يتعلق بالسباح الذي انتهى به المطاف في القاعدة وتم اعتقاله.وكانت ديل إلينور هولمز نورتون، الممثل الوحيد للمنطقة في الكونجرس، متشككة، وقالت "عندما يتعلق الأمر بالسباحين، أنا متأكد من أن ذلك نادر الحدوث، هل كان يعلم أين هو؟ ربما كان يسبح فقط ووجد طريقه إلى الشاطئ الخاص بك؟ ".