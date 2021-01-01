قبل شهر رمضان .. الرئيس السيسي يوجه رسالة تحذير للمواطنين



الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رسالة تحذير للمواطنين قبل بدء شهر رمضان الكريم، قائلا: "إنتم شايفين الدنيا عاملة إزاي في كل حتة وكل القنوات بتتكلم عن فيروس كورونا في العالم، إحنا شغالين على التطعيم واللقاحات، لكن يبقى حرصنا ووعينا مهم، صحيح الموضوع طول شوية لكن معندناش خيار تاني".



وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمتة المذاعة اليوم في احتفالية تكريم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات: "نحن من أقل الدول في عدد الإصابات والوفيات، لأن الله سبحانه وتعالى لطف بنا".



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وأكد الرئيس السيسي ضرورة حرص المصريين بكافة الإجراءات اللازمة والتمسك بها، خاصةً مع دخول شهر رمضان الكريم والتجمعات العائلية.