العراق يكشف عن مؤشرات خطيرة جدا حول وضع كورونا في البلاد

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صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

أكد مدير الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض الحلفي، اليوم الأحد، أن مؤشرات الموقف الوبائي في الوقت الحالي خطيرة جدًا، نظرا لعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية الصحية، محذرًا من التهاون بخطورة الجائحة.

ونقلت "بغداد اليوم" عن الحلفي قوله إن "الموقف الوبائي الحالي وصل لمرحلة الخطورة وسيزداد الأمر تعقيدًا في حال استمر معدل الإصابات بفيروس كورونا بالارتفاع".

وأضاف أن "موقف المؤسسات الصحية حتى الآن جيد من ناحية استيعاب المصابين، لكن لا نعلم ما سيحصل إذا ارتفعت الإصابات أكثر من الموقف الحالي، ربما من الصعب استيعاب أعداد المصابين".

وشدد الحلفي على ضرورة "الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون بخطورة جائحة كورونا".

بدوره، قال وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، في تصريح عبر فيه عن قلق جديد حول وضع جائحة كورونا وتطورها ومدى تفشيها في العراق، إن "هناك أياما عاصفة تنتظر العراقيين إن لم يلتزموا بإجراءات الوقاية".

وقال التميمي خلال زيارته لردهات المصابين بكورونا في مدينة الطب ببغداد: "لدينا تقارير تشير لإصابة عوائل كاملة بفيروس كورونا في القرى والأرياف".

وأضاف أن "الكثير من العوائل فيها إصابات بفيروس كورونا بالكامل ويستمر أفرادها بالخروج والاختلاط وهم يعلمون بإصابتهم".

المصدر: elbalad

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