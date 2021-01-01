أكد مدير الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض الحلفي، اليوم الأحد، أن مؤشرات الموقف الوبائي في الوقت الحالي خطيرة جدًا، نظرا لعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية الصحية، محذرًا من التهاون بخطورة الجائحة.
ونقلت "بغداد اليوم" عن الحلفي قوله إن "الموقف الوبائي الحالي وصل لمرحلة الخطورة وسيزداد الأمر تعقيدًا في حال استمر معدل الإصابات بفيروس كورونا بالارتفاع".
وأضاف أن "موقف المؤسسات الصحية حتى الآن جيد من ناحية استيعاب المصابين، لكن لا نعلم ما سيحصل إذا ارتفعت الإصابات أكثر من الموقف الحالي، ربما من الصعب استيعاب أعداد المصابين".
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التعليقات على العراق يكشف عن مؤشرات خطيرة جدا حول وضع كورونا في البلاد
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