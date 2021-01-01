وقف دقيقة تحية للمرأة المصرية.. السيسى للسيدات: هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدًا مع الرجالة.. فيديو

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدات قائلًا: "هيبقى فى مشكلة كبيرة جدًا مع الرجالة"، وذلك بعدما طالب جميع الحضور في احتفالية المرأة المصرية بالوقوف دقيقة تحية للمرأة المصرية.



ويحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم وكعادته كل عام بيوم المرأة المصرية، فى قاعة المنارة بالتجمع الخامس.



ويكرم الرئيس اليوم العديد من الأمهات المثاليات والفنانات ورموز المجتمع بحضور الوزراء ومايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع، وذلك حرصا منه على مشاركة المرأة والأم المصرية فى عيدها.

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جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى احتفل بالوزيرات المصريات، بمناسبة يوم المرأة.