

دعاء للأم المتوفية .. يرحمها ويضيء قبرها دعاء للأم المتوفية .. يرحمها ويضيء قبرها

دعاء للأم المتوفية.. موت الأم فاجعة تصيب الإبناء لأنها من أجمل النِعم التي لا تعوَّض في الدنيا؛ فهي نعمة من الله وهبنا إياها لكي ترعانا وتحفظنا من كل شر، وهي أجمل ما في حياتنا؛ فعن أبي هريرة -رضيَ الله عنه- قال جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك»، ومن أكثر الأعمال التي تصل إلى الميت في قبره، وينتفع المتوفى بثوابه، حيث ينقطع عمل الإنسان بمجرد وفاته، إلا من ثلاثة من بينها الدعاء للميت أو ادعية المتوفي ، كما أخبرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له»، والدعاء عامة هو عبادة فضلها وخيرها كبير يمتد لكافة أطرافه، وللحي والميت، للنفس وللغير.



ويستعرض معكم «صدى البلد» أجمل الأدعية للأم المتوفية..



دعاء للأم المتوفية

اللهم اغفر لجسد حملنا 9 اشهر وهنا على وهن فرقت عظامها وتشقق جلدها فحرمناها الراحة والنوم من عافيتها مايكفي لامراضها ثم خرجنا منها بشق الانفس ربي ارحم والدتي .

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دعاء للأم المتوفيةاللهم ارحم فقيدة قلبي وانس وحشتها واجمعني بها في جنتك ، اللهم ارحمها بقدر شوقي لها اللهم ارحم أمي واغفر لها .اللهم إرحم من تساوت عندهم الأوقات لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يُضيء عتمتهم اللهم أنر قبورهم واسقهم بفيض من جنتك .اللهم ارحم امي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنه هي وجميع موتى المسلمين .اللهم أرحم أمي فهي أغلى مافقدت وأسألك يارب أن تغفرلها وتنزل الضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها .اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها .اللهم أبدلها دار خير من دارها واهلا خير من اهلها وذرية خير من ذريتها .ربي عطّر قبر أمي برائحة الجنه .اللهم أرحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وأنتقلت إلى جوارك الله اجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة .اللهم انظر إليها نظرة رضا، فإنَّ من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدًا .أدعية للأم المتوفيةاللهم أسكنها فسيح الجنان ، واغفر لها يا رحمن .اللهم شفِّع فيها نبينا ومصطفاك صلى الله عليه وسلَّم، واحشرها تحت لوائِه، واسقِهِا من يده الشريفة شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدًا .اللهم قها عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أنزل نورا من نورك عليها، اللهم حرم دمها ولحمها وبشرتها على النار برحمتك يا أرحم الراحمين .اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد دعونا كشفاعة لها فاغفر لها يا غفور يا رحيم .اللهم انقلها من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سعة الدور والقصور في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعه مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها انك أنت الغفور الرحيم .اللهم إنها أمتك بنت عبدك بنت أمتك إحتاجت إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها فارحمها .اللهم ارزقها لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك .اللهم ارجع نفسها إليك راضية مرضيه وادخلها في جنتك مع عبادك الصالحين .اللهم إن كانت من المحسنين فزد في حسناتها وان كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها .اللهم اجعل ذريتها سترا بينها وبين نار جهنم ، اللهم اجعل ذريتها ذرية صالحة تدعوا لها بخير الى يوم الدين .اللهم أني أسالك الفردوس الأعلى نزلا لها .اللهم لا نزكيها عليك ولكنا نحسبها انها أمنت وعملت صالحًا فاجعل لها جنتين ذواتي أفنان بحق قولك: “ولمن خاف مقام ربه جنتان” .اللهم ارحمها فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك .اللهم انزل نورا من نورك عليها ، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها ، اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها .اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ، لا حفرة من حفر النار .اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة وارها مكانها من الجنة وقل لها أدخلي من أي باب تشائين .اللهم ان كانت غير اهلا لوصول رحمتك فرحمتك اهلا لان تسعها .اللهم يا ذا الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك واغفر لها حتى لا تضرها الذنوب .اللهم اكفها كل هول دون الجنة واجعل مثواها الفردوس برحمتك يا ارحم الراحمين .أدعية قصيرة للأم المتوفيةاللهم طيب ثرى أمي وأكرم مثواها، و إجعل الجنة مستقرها ومأواها .رحمك الله يا امي كنتي اجمل ما في الدنيا واخذتي معك كل جميل لم يبقي بعدك الا حبك لنا ودعواتك لنا لقد تعبتي من اجلنا واحسنتي تربيتنا فيارب اسكنها الجنه وافرش لها من الجنه واجعل قبرها روضه من رياض الجنه يارب اجعلها ممن يدخلون الجنه بسلام وتشرب من يد حبيبك سيدنا محمد شربه هنيئه لا تظمأ بعدها ابدا .