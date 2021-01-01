هاجمت مي حلمي الإعلامية بقناة الحدث زوجات اللاعبين اللاتي يطالبن بمشاركة أزواجهن مع المنتخب الوطني وذلك بعد اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات من زوجات اللاعبين للانضمام لمنتخب مصر.
وقالت مي حلمي عبر برنامجها الحكم المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: دفاع زوجات اللاعبين عنهم غير صحيح ولا يجوز التعديل علي قرار حسام البدري في اختيار قائمة منتخب مصر.
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التعليقات على خليكي في المطبخ .. مي حلمي تهاجم زوجات اللاعبين بسبب منتخب مصر ..فيديو
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