خليكي في المطبخ .. مي حلمي تهاجم زوجات اللاعبين بسبب منتخب مصر ..فيديو

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زوجات اللاعبين

هاجمت مي حلمي الإعلامية بقناة الحدث زوجات اللاعبين اللاتي يطالبن بمشاركة أزواجهن مع المنتخب الوطني وذلك بعد اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات من زوجات اللاعبين للانضمام لمنتخب مصر.

وقالت مي حلمي عبر برنامجها الحكم المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: دفاع زوجات اللاعبين عنهم غير صحيح ولا يجوز التعديل علي قرار حسام البدري في اختيار قائمة منتخب مصر.

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وأكملت، ظاهرة الدفاع عن اللاعبين جديدة في كرة القدم ويجب وضع حد لها، والعالم كله لا يحدث ذلك فمثلا زوجة كريستيانو رونالدو لا تدخل في قرارات مدربهم لم نر ذلك من قبل.

وأوضحت: البدري لا يختار اللاعبين بسبب المستوي في الملعب فقط وإنما حياته الشخصية أيضا، الزوجة دورها في المطبخ فقط ولا يجوز أن تدخل في قرارات مدير فني بحجم حسام البدري زوجك في البيت وليس الملعب.

https://www.facebook.com/watch/?v=486461255714305

المصدر: elbalad

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