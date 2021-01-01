أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الهجوم على شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بسبب اختياره 5 حراس مرمى واتهامه بالمجاملات شئ غريب للغاية.
وأكمل شوبير في تصريحات إذاعية خلال برنامجه مع شوبير عبر أثير أون سبورت : الهجوم من اللجان الالكترونية يعاني منه جميع اللاعبين.
وأضاف: كان مصطفي شوبير قريب من الانضمام للمنتخب الأوليمبي خلال فترة استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر واستبعد من الثلاثي وساندنا محمد صبحي وعمر رضوان ومحمود جاد وعمر صلاح رغم عدم مشاركتهم مع أنديتهم خلال تلك الفترة.
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التعليقات على لجان إلكترونية .. أول تعليق من أحمد شوبير على انضمام نجله للمنتخب الأوليمبي
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