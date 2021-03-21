

البورصة المصرية.. أنشط 10 أسهم مدرجة الأسبوع الماضي و «التجاري الدولي» الأكثر تداولًا البورصة المصرية.. أنشط 10 أسهم مدرجة الأسبوع الماضي و «التجاري الدولي» الأكثر تداولًا

تصدر سهم البنك التجاري الدولي ترتيب أسهم السوق الرئيسي في البورصة المصرية- بدون صفقات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيم تداولات 429 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 7.03 مليون سهم.



وجاءت بالمرتبة الثانية دايس للملابس الجاهزة بقيمة تداولات 387.9 مليون جنيه بحجم تداول 208.7 مليون سهم، ثم المجموعة المصرية العقارية بقيمة 205.8 مليون جنيه بحجم تداول 15.3مليون سهم، ثم الاسماعيلية الجديدة للتطوير بقيمة 164.7 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 4.15 مليون سهم، وبالمرتبة الخامسة سهم القابضة المصرية الكويتية بقيمة 161 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 8.9 مليون سهم.



ثم سهم المصرية لتطوير صناعة البناء بالمرتبة السادسة بقيمة تداولات 153 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 287 مليون سهم، تلاه سهم سبيد ميديكال بقيمة تداولات 134.8 مليون جنيه بحجم تداول 46.5 مليون سهم، ثم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية بقيمة 128.9 مليون جنيه بحجم تداول 3.6 مليون سهم، ثم بورتو جورب بقيمة 127 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 128.6 مليون سهم، وبالمرتبة العاشرة سهم اوراسكوم للاستثمار القابضة بقيمة تداول 123.5 مليون جنيه، بحجم تداول 402.6 مليون سهم.