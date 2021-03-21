تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد فى مصر

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تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد فى مصر

شهد سعر الدولار فى أولى أيام التعاملات الصباحية للبنوك الأحد 21-3-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، فى حين ارتفع فى سعر بنك "الاسكندرية" بقيمة قرش واحد ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف ثباتا عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل.. أظهرت البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات محضرات تغذية الحيوانات كانت ضمن واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية مليار و97 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل مليار و220 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت 122 مليون و775 ألف دولار.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.64 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 15.63 جنيه.

15.74 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 15.73 جنيه.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

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