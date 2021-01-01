

لوسيد إير ستحصل على نظام سمعي متطور ثلاثي الأبعاد لوسيد إير ستحصل على نظام سمعي متطور ثلاثي الأبعاد

المربع نت – أعلنت شركة لوسيد موتورز المدعومة من الصندوق السيادي السعودي إن إير سيدان الجديدة ستكون أول سيارة متوفرة بالنظام السمعي Surreal Sound المتطور من شركة Dolby.



ويعمل النظام الجديد عبر 21 مكبر صوت حول وفوق الركاب لتقديم تجربة سمعية ثلاثية الأبعاد لا مثيل لها في الأسواق حالياً حسب تصريح شركة Dolby المصنعة.



وتنوي لوسيد دمج النظام السمعي الجديد في الآليات الداخلية للسيارة نفسها، عبر استخدامه مع تقنيات مساعدة السائق المختلفة على سبيل المثال، مثل إصدار تحذيرات نسيان حزام المقعد من المكبر المقابل للمقعد نفسه وليس بشكل عشوائي.

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كما أن تحذيرات النقطة العمياء ستصدر بشكل ينبه السائق على مكان السيارة غير المرئية بشكل دقيق ضمن تطبيقات سمعية أخرى متطورة.