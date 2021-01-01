المربع نت – وفقاً لمصادر مطلعة، فقد منع الجيش الصيني سيارات تيسلا من دخول المجمعات السكنية العسكرية وذلك لمخاوف أمنية بسبب الكاميرات التي توجد على متنها، حيث أصدر الجيش قراراً يُلزم مالكيها بإيقافها خارج المُجمعات خوفاً من أن تجمع صانعة السيارات الكهربائية بيانات حساسة من السيارات.
كشف تقرير من بلومبرج أنه تم تداول صور القرار على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، في حين قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحكومة الصينية تقيد استخدام سيارات تيسلا من قبل أفرادها العسكريين والأشخاص العاملين في الشركات المملوكة للدولة في الصناعات الحساسة، خوفاً من أي تسريبات قد تهدد الأمن القومي.
وبالنسبة للكاميرات في سيارات تيسلا، فتأتي الطرازات مزودة بكاميرات خارجية وأجهزة استشعار لأنظمة مساعدة السائق ومساعد الركن، كما تتوفر كاميرات مثبتة على مرآة الرؤية الخلفية بموديل 3 وموديل Y، والتي ستُستخدم عند تفعيل ميزة robotaxi المنتظرة.
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التعليقات على الجيش الصيني يتخذ إجراء صارم ضد سيارات تيسلا لهذا السبب
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