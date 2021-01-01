

الجيش الصيني يتخذ إجراء صارم ضد سيارات تيسلا لهذا السبب الجيش الصيني يتخذ إجراء صارم ضد سيارات تيسلا لهذا السبب

المربع نت – وفقاً لمصادر مطلعة، فقد منع الجيش الصيني سيارات تيسلا من دخول المجمعات السكنية العسكرية وذلك لمخاوف أمنية بسبب الكاميرات التي توجد على متنها، حيث أصدر الجيش قراراً يُلزم مالكيها بإيقافها خارج المُجمعات خوفاً من أن تجمع صانعة السيارات الكهربائية بيانات حساسة من السيارات.



كشف تقرير من بلومبرج أنه تم تداول صور القرار على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، في حين قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحكومة الصينية تقيد استخدام سيارات تيسلا من قبل أفرادها العسكريين والأشخاص العاملين في الشركات المملوكة للدولة في الصناعات الحساسة، خوفاً من أي تسريبات قد تهدد الأمن القومي.



وبالنسبة للكاميرات في سيارات تيسلا، فتأتي الطرازات مزودة بكاميرات خارجية وأجهزة استشعار لأنظمة مساعدة السائق ومساعد الركن، كما تتوفر كاميرات مثبتة على مرآة الرؤية الخلفية بموديل 3 وموديل Y، والتي ستُستخدم عند تفعيل ميزة robotaxi المنتظرة.

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كما توجد أيضاً كاميرا داخلية لكنها تكون معطلة في السيارات ما لم يُشارك المالك في خدمة القيادة الذاتية الكاملة التجريبية، حيث يتم استخدام الكاميرا لمراقبة انتباه السائق، في حين تُؤكد تيسلا أنه لا توجد سيارات مشتركة في الخدمة بالصين حتى الآن.وفي النهاية، سبب هذا القرار هو خشية السلطات الصينية من أن تكون كاميرات تيسلا في وضع التسجيل المستمر، لتُرسل معلومات حساسة مثل المواقع ومقاطع فيديو قصيرة إلى الشركة، وذلك بعد مراجعة أمنية أجرتها الحكومة على سيارات تيسلا.