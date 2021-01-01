تعتبر سيراتو واحدة من أشهر سيارات كيا وأكثرها انتشارًا، وهي تحظى بشعبية كبيرة خصوصًا هنا في مصر، وقد شوهدت مؤخرًا بجسم مموه لا يخفي أنها ستطل بفيس ليفت في الفترة بين مايو ويونيو القادمين 2021.
وكان رئيس كيا هو سونغ سونغ قد أكد في وقت سابق أن نموذج كيا المحدث سيتم الكشف عنه في بلده الأصلي في الربع الأول من هذا العام.
يبدو واضحًا من الجسم المموه أن هناك مصابيح نهارية led جديدة، مع تكوين ضوء خلفي رفيع، كما يبدو أنها ستحصل على شبكة أضيق، بالإضافة إلى مصد أمامي وخلفي معاد تصيمهما، ومن المتوقع أن تحصل على عجلات معدنية ذات تصميم جديد، كما أنها ستكون أول سيارة من كيا يتم تزويدها بالشعار الجديد الذي يتخلى عن الشارة البيضوية التقليدية لصالح حروف كبيرة وجريئة.
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التعليقات على قبل موعد تقديمها الرسمي .. كيا سيراتو الجديدة تطل بفيس ليفت
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