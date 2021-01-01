

قبل موعد تقديمها الرسمي .. كيا سيراتو الجديدة تطل بفيس ليفت قبل موعد تقديمها الرسمي .. كيا سيراتو الجديدة تطل بفيس ليفت

تعتبر سيراتو واحدة من أشهر سيارات كيا وأكثرها انتشارًا، وهي تحظى بشعبية كبيرة خصوصًا هنا في مصر، وقد شوهدت مؤخرًا بجسم مموه لا يخفي أنها ستطل بفيس ليفت في الفترة بين مايو ويونيو القادمين 2021.



وكان رئيس كيا هو سونغ سونغ قد أكد في وقت سابق أن نموذج كيا المحدث سيتم الكشف عنه في بلده الأصلي في الربع الأول من هذا العام.



يبدو واضحًا من الجسم المموه أن هناك مصابيح نهارية led جديدة، مع تكوين ضوء خلفي رفيع، كما يبدو أنها ستحصل على شبكة أضيق، بالإضافة إلى مصد أمامي وخلفي معاد تصيمهما، ومن المتوقع أن تحصل على عجلات معدنية ذات تصميم جديد، كما أنها ستكون أول سيارة من كيا يتم تزويدها بالشعار الجديد الذي يتخلى عن الشارة البيضوية التقليدية لصالح حروف كبيرة وجريئة.

ومن المحتمل أن تحصل المقصورة أيضًا على بعض التحديثات، حيث قد تتمدد شاشة المعلومات والترفيه الحالية ذات مقاس 8 بوصات لتصبح بمقاس 10.25 بوصة، مع نظام تشغيل الوسائط المتعددة المحدث، بالإضافة إلى تزويد السيارة بمجموعة من الأنظمة المتقدمة المساعدة للسائق، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة الموجه بالرادار ونظام التوجيه المساعد.على جانب الأداء لم تتوافر أي معلومات حول تحديث مجموعة نقل الحركة، لكن رغم ذلك يتوقع أن تظهر محركات SmartStream التي تمت ترقيتها بشكل كبير من مجموعة هيونداي.



