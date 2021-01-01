

تعرف على أحدث أسعار لشيري أريزو 5 موديل 2021 في مصر تعرف على أحدث أسعار لشيري أريزو 5 موديل 2021 في مصر

تعتبر أريزو 5 واحدة من أهم السيارات التي تقديمها شيري في السوق المصري نظرا لأنها تتميز بسعر مناسب وتتوافر قطع غيارها بشكل جيد لأنها من السيارات التي يتم تجميعها محليا من خلال شركة جي بي غبور أوتو باعتبارها وكيلا لسيارات شيري في مصر.



وتقدم الشركة موديل 2021 من سيارتها شيري أريزو 5 في مصر بعدة فئات أسعارهم كالتالي:



- فئة أولى ناقل يدوي بسعر 174 ألف و900 جنيه.

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- فئة ثانية ناقل أوتوماتيكي بسعر 194 ألف و900 جنيه.- فئة ثالثة ناقل أوتوماتيكي بسعر 207 ألف و900 جنيه.وتشترك فئات هذه السيارة في حملهم لنفس المحرك، وهو محرك بنزين 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 114 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي بالفئة الأولى من السيارة، وناقل حركة اختياري في الفئات الثانية والثالثة منها.وتشمل التجهيزات الأساسية بسيارة شيري أريزو المجمعة محليا مصابيح هالوجين أمامية وLED نهارية، ونظام لدخول السيارة بدون مفتاح، وسنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة، وتكييف هواء، ومثبت سرعة، وفرش داخلي من القماش.أما بالنسبة للتجهيزات الاخرى المتواجدة بالفئات الأعلى من السيارة فتشمل فتحة سقف كهربائية، وكاميرا خلفية، ومقاعد جلدية، وشاشة باللمس 7 بوصة، كما تتميز جميع فئات السيارة بمساحة تخزين بالصندوق الخلفي تصل إلى 430 لتر.