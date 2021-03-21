

أسعار الذهب اليوم الأحد 21-3-2021 أسعار الذهب اليوم الأحد 21-3-2021

يقدم موقع " الدستور "، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الذهب في الأسواق المحلية المصرية اليوم الأحد 21-3-2021.



وعلى المستوى المحلي، ما زالت مبيعات الذهب تسجل مستويات متراجعة في الأسواق المصرية، رغم أن الوقت الحالى هو الأنسب لشراء المعدِن الأصفر مع تسجيل سعر الذهب مستويات متدنية.



أسعار الذهب اليوم الأحد 21-3-2021

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