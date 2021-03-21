يبحث الكثير من المواطنين عن سعر اليورو اليوم الأحد 21 مارس حتى يتسنى لهم ترتيب تعاملاتهم المالية على أساس ما يعرفونه بخصوص أسعار العملات يوميا وتعرض لكم في هذا التقرير سعر اليورو اليوم الأحد 21 مارس طبقا لما أفادت به المعلومات الواردة من البنوك بخصوص أسعار العمات المتغيرة يوميا أمام الجنيه المصري ومنها اليورو.
سعر اليورو اليوم الأحد 21 مارس
سعر اليورو اليوم فى البنك المركزى المصرى
سجل سعر اليورو اليوم فى البنك المركزى المصرى 18.67 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى
وكشفت تداولات البنك الأهلى المصرى أن سعر اليورو بلغ 18.61 جنيه للشراء ة و18.85 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم فى بنك مصر
وفى بنك مصر ثانى أكبر البنوك الحكومية فى مصر فقد استقر سعر اليورو اليوم عند 18.61 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم فى البنك التجارى الدولى cib
بينما سجل سعر اليورو اليوم لدى البنك التجارى الدولى 18.66 جنيه للشراء و18.88 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
ولدى مصرف أبو ظبى فقد استقر سعر اليورو عند 18.72 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع.
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التعليقات على سعر اليورو اليوم الأحد 21-3-2021
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