

سعر اليورو اليوم الأحد 21-3-2021 سعر اليورو اليوم الأحد 21-3-2021

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر اليورو اليوم الأحد 21 مارس حتى يتسنى لهم ترتيب تعاملاتهم المالية على أساس ما يعرفونه بخصوص أسعار العملات يوميا وتعرض لكم في هذا التقرير سعر اليورو اليوم الأحد 21 مارس طبقا لما أفادت به المعلومات الواردة من البنوك بخصوص أسعار العمات المتغيرة يوميا أمام الجنيه المصري ومنها اليورو.

سعر اليورو اليوم الأحد 21 مارس

سعر اليورو اليوم فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر اليورو اليوم فى البنك المركزى المصرى 18.67 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

وكشفت تداولات البنك الأهلى المصرى أن سعر اليورو بلغ 18.61 جنيه للشراء ة و18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر

وفى بنك مصر ثانى أكبر البنوك الحكومية فى مصر فقد استقر سعر اليورو اليوم عند 18.61 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع.



سعر اليورو اليوم فى البنك التجارى الدولى cib

بينما سجل سعر اليورو اليوم لدى البنك التجارى الدولى 18.66 جنيه للشراء و18.88 جنيه للبيع.



سعر اليورو اليوم فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

ولدى مصرف أبو ظبى فقد استقر سعر اليورو عند 18.72 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم فى بنك الإسكندريةووصل سعر اليورو اليوم فى بنك الإسكندرية 18.62 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع.سعر اليورو اليوم فى بنك البركةواخيرا أوضحت التداولات الخاصة ببنك البركة أن سعر اليورو اليوم استقر عند 18.65 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.جدير بالذكر أن مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي شهدت حالة من الاستقرار في تداولات الأيام السابقة أمام الجنيه المصرى لدى معظم البنوك فى مصر.