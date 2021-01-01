هجوم إرهابي.. انفجار في خط غاز بـ فنزويلا | فيديو

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انفجار في خط غاز بـ فنزويلا

وقع انفجار كبير في خط أنابيب محطة الغاز "بي دي إس في إيه" في ولاية موناجاس الفنزويلية.

وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت ، فإن التفجير وقع خلال النهار، ونتج عنه عمود من النار عاليًا في السماء.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد اضطرت السلطات إلى إجلاء السكان الذين يعيشون في القطاعات المجاورة لخط أنابيب الغاز.

وندد وزير الصناعة والإنتاج الوطني الفنزويلي ووزير البترول طارق العيسمي بالحادثة ووصفها بالتخطيط من قبل الإرهابيين، مشيرا إلى أن الحكومة أدانت الهجوم المزعوم أمام الأمة والرأي العام الدولي.

وأضاف العيسمي أنه في الوقت الحالي لم ترد أنباء عن وقوع أي ضحايا للانفجار ، ونشرت السلطات جميع القوات اللازمة في المنطقة للتخفيف من أثره.

وأشار الوزير إلى أن الحادث جزء من سلسلة من "الهجمات الإجرامية" بقصد مزعوم لتعطيل عمل شركة PDVSA الوطنية.

المصنع الذي تعرض للهجوم هو جزء من إنتاج الغاز المضغوط وحقنه بضغط عالٍ في الآبار في مناطق إل تيخيرو ولا ليونا ولا أوريكا.

https://t.co/ZW59nvd0ln

المصدر: elbalad

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