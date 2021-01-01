وقع انفجار كبير في خط أنابيب محطة الغاز "بي دي إس في إيه" في ولاية موناجاس الفنزويلية.
وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت ، فإن التفجير وقع خلال النهار، ونتج عنه عمود من النار عاليًا في السماء.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد اضطرت السلطات إلى إجلاء السكان الذين يعيشون في القطاعات المجاورة لخط أنابيب الغاز.
وندد وزير الصناعة والإنتاج الوطني الفنزويلي ووزير البترول طارق العيسمي بالحادثة ووصفها بالتخطيط من قبل الإرهابيين، مشيرا إلى أن الحكومة أدانت الهجوم المزعوم أمام الأمة والرأي العام الدولي.
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التعليقات على هجوم إرهابي.. انفجار في خط غاز بـ فنزويلا | فيديو
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