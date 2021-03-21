

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21-3-2021 سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21-3-2021

ننشر لكم في "الدستور"، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 21-3-2021، في سوق تداول العملات المحلية، وفقًا لعدد من البنوك المصرية العاملة.



واستقر سعر الريال السعودي، اليوم الاحد، في سوق أوراق المال والبنوك المصرية والأجنبية، بالتزامن مع التداول الصباحي أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية المصرية والبنوك الأجنبية، وحافظ الريال السعودي على استقراره أمام العملة المصرية في العديد من البنوك عند مستوى 4.19 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.



ويتكون الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

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سعر الريال السعودي اليوم الاحد 21-3-2021- البنك المركزي 4.19 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.- البنك الأهلي المصري 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.- بنك مصر 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.- بنك الإسكندرية 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.- بنك البركة 4.07 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.- البنك العربى الأفريقي الدولى 4.06 للشراء، و4.20 جنيه للبيع.- البنك المصري الخليجي 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.- بنك التعمير والإسكان 4.07 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.- بنك مصر إيران التنمية 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.- بنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.- مصرف أبوظبي الإسلامى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.- بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيعقد يهمك.. سعر الدينار الكويتي اليومأسعار الريال السعودي اليوموبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه فى البنك المصري الخليجي، مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم، كما سجلت مستويات أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر إيران للتنمية عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.