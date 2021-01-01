

خبير يحدد سبعة منتجات تطيل من عمر الإنسان خبير يحدد سبعة منتجات تطيل من عمر الإنسان

كشف الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر ميسنيكوف، عن المنتجات والأغذية التي تساهم بإطالة عمر الإنسان.



وقال الطبيب ميسنيكوف خلال برنامجه التلفزيوني على قناة "روسيا 1": "تحدثنا عن هذه المنتجات كثيرا وتحدثنا أنها عبارة عن رطل من الخضار والفواكه المختلفة"، مستشهدا ببيانات البحث العلمي التي حددت سبعة أطعمة يجب أن تشكل أساس النظام الغذائي لأي شخص.



وأضاف الخبير الروسي قائلا: "من هذه الأغذية هي الخضروات والفواكه والمأكولات البحرية والأسماك والنبيذ الأحمر وتناول المكسرات وخاصة اللوز، بالإضافة إلى الشوكولاتة الداكنة والثوم"، مشددا على أن "هذه المنتجات أثبتت أنها تطيل العمر".

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وفي الوقت نفسه، أشار ميسنيكوف إلى أنه ببساطة لا توجد منتجات ضارة أو صحية، ولكن هناك طريقة صحيحة وخاطئة لتناول الطعام.وختم مياسنيكوف قائلا:"إن العامل الرئيسي بتطويل العمر هو عامل الوراثة".