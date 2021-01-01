

قزم تحول إلى أضخم مخلوق على الأرض... اكتشاف "حلقة داروين المفقودة"... صور وفيديو قزم تحول إلى أضخم مخلوق على الأرض... اكتشاف "حلقة داروين المفقودة"... صور وفيديو

كشفت دراسة حديثة عن معلومات جديدة مثيرة جدا بعد العثور على "حلقة مفقودة" في باكستان بحث عنها العلماء لعقود.



وجد العلماء أحفورة صغيرة في باكستان يقدر عمرها بحوالي 47 مليون عام حيرت العلماء بسبب شكلها المثير.



أحجار على شواطئ بحر بارنتس في ضواحي قرية لودينويه في منطقة مورمانسك الروسية

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وظهرت عمليات الدراسة والتدقيق التي أجرها العلماء على البقايا المكتشفة أن العظام هي لحيوان صغير ممتلىء الجسم يشبه الثعلب إلى حد ما وله ذيل وجسم طويل.واكتشف أستاذ في جامعة "نورث إيست أوهايو" الطبية، هانز ثيويسن، معلومات مثيرة جدا حول تاريخ هذا الحيوان الغريب.وتلتصق العظام بطبقة من الطين لكنها تعكس في طياتها خصائص كثيرة للحيتان التي تعيش في الوقت الحاضر، من حيث العظام المتواجدة فوق الأذن الوسطى وهيكل الجمجمة.ونشرت مجلة "discovermagazine" العلمية، دراسة مفصلة تأكد أن أصل هذا الحيوان هو عبارة عن نوع من الغزالان القزمية (غزلان صغيرة) قديمة تعرف باسم "إندوهيوس"وأكدت أنه "بعد دراسة العظام المكتشفة أن الحيتان الضخمة التي تجوب البحار والمحيطات والتي تعتبر أكبر مخلوقات الأرض الحالية، يعود أصلها إلى هذا الحيوان الصغير".أومواموا صخرة عبرت المجموعة الشميسة بشكل غريب في عام 2017ونوه العالم وفريقه الذي أشرف على الدراسة أن هذا الغزال القزم كان في وقت ما يسبح في المياه مثل فرس النهر بحثا عن الطعام وكوسيلة للتخفي من الحيوانات المفترسة.لكن طبيعة حياة هذا المخلوق الصغير جعلته في النهاية ينتقل من الحياة في اليابسة إلى نمط حياة مائي بالكامل، بحسب "ديلي ميل".وبحسب الدراسة فإن هذا الحيوان المكتشف هو "الحلقة المفقودة" التي بحث عنها العلماء ومنهم داروين، منذ طرح فكرة أصل الحيتان التي أشاروا فيها إلى أن أصلها من اليابسة.