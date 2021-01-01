

دراسة تزعم.. حقن الرجال بهرمون البروجسترون الأنثوي يمكن أن يقلل من شدة كورونا دراسة تزعم.. حقن الرجال بهرمون البروجسترون الأنثوي يمكن أن يقلل من شدة كورونا

زعمت دراسة أمريكية أن الحقن بهرمون الجنس الأنثوي "البروجسترون"، يمكن أن يحسن من نتائج الرجال المصابين بعدوى حادة من فيروس كورونا في المستشفى، وتأتي النتائج وفقا لتقرير موقع " dailymail" التي توصل إليها باحثون من كاليفورنيا بعد تقارير متعددة تفيد بأن الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من فيروس كورونا مقارنة بالنساء.



وقال فريق البحث في مستشفى سيدار سيناء في لوس أنجلوس، إن البروجسترون له خصائص معينة مضادة للالتهابات، وبالتالي، قد يكون قادرًا على منع الاستجابات المناعية القاتلة التي تسمى "عواصف السيتوكين'' والتي تسببت في وفاة الكثير من مرضى كورونا.



يُنتج البروجسترون في أجسام الرجال والنساء على حدٍ سواء، على الرغم من أن النساء يُنتجن كميات أكبر بكثير من هذا الهرمون خلال سنوات الإنجاب.

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لاحظ الخبراء أيضًا أن النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث يميلون إلى التعرض لحالات أقل حدة من فيروس كورونا، من نظرائهن بعد انقطاع الطمث، كما تميل النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث إلى الحصول على مستويات أعلى من البروجسترون بينما يميل هذا إلى الانخفاض إلى مستويات أقل بعد انقطاع الطمث.في تجربتهم السريرية ، التي أجريت في الفترة من أبريل إلى أغسطس من العام الماضي، قام الباحثون بتجنيد 40 مريضًا من الذكور الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا المعتدل إلى الشديد وقسموهم بشكل عشوائي إلى مجموعتين، عملت إحدى المجموعات كعينة تحكم، للمقارنة ، ولم تتلق سوى الرعاية الطبية القياسية التي تم تقديمها في ذلك الوقت للمرض.في غضون ذلك، تلقت المجموعة التجريبية حقنة 100 ملليجرام من هرمون البروجسترون مرتين يوميًا لمدة 5 أيام خلال فترة دخولهم المستشفى، تم تقييم جميع المرضى من قبل الفريق يوميًا لمدة 15 يومًا أو حتى خروجهم من المستشفى.في اليوم السابع، تم تصنيف كل مريض على مقياس معياري من سبع نقاط للحالة السريرية، والذي تراوح من 7 ("غير مقيم في المستشفى ، لا توجد قيود على الأنشطة") حتى 1 ("الموت").ووجد الباحثون أنه بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، فإن المرضى الذين تلقوا علاجات البروجسترون سجلوا في المتوسط ​​1.5 نقطة أعلى على المقياس.كان لدى المجموعة التجريبية أيضًا أيام أقل من دخول المستشفى بشكل عام وحاجة أقل للأكسجين التكميلي والتهوية الميكانيكية، على الرغم من أن الفريق قال إن الاختلافات بين المجموعات في هذه المناطق لم تكن ذات دلالة إحصائية.لم يلاحظ أي آثار سلبية خطيرة نتيجة لحقن البروجسترون، وقال الفريق إن مريضين لقيا حتفهما خلال فترة الدراسة التي استمرت 15 يومًا - واحد من كل من المجموعتين - لكن هذا لم يكن له صلة بعلاجات التجربة، وتم نشر النتائج الكاملة للدراسة في مجلة Chest.حذر الفريق من أنه "في حين أن النتائج التي توصلنا إليها مشجعة لإمكانية استخدام البروجسترون لعلاج الرجال المصابين بـ كورونا، ولكن دراستنا لها قيود كبيرة".وأوضحوا أن حجم العينة كان صغيرًا نسبيًا وكان يتكون أساسًا من أفراد من ذوي البشرة البيضاء واللاتينية وأصحاب الوزن الزائد، مما يؤدي إلى زيادة مخاطر النتائج الأسوأ.علاوة على ذلك ، بينما كانت التجربة عشوائية وتضمنت مجموعة ضابطة، كانت أيضًا غير مخفية - مما يعني أن فريق البحث والأطباء والمرضى جميعهم يعرفون من تلقى العلاج التجريبي.وأضاف الفريق أنه من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث في مجموعات سكانية أكبر وأكثر تنوعًا، بما في ذلك النساء بعد سن اليأس وفي مراكز العلاج الأخرى، مما سيسمح للفريق "بتحديد درجة الفعالية السريرية وتقييم أي مخاوف محتملة أخرى تتعلق بالسلامة لنهج العلاج هذا".