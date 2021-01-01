توصلت دراسة بحثية لجامعة شيكاغو الأمريكية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار بعد الساعة 8:30 صباحًا قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2، حيث ارتبط تناول الطعام قبل الساعة 8:30 صباحًا بانخفاض نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، هذا يدعم الأدلة السابقة على أن وجبة الإفطار مفيدة لصحة التمثيل الغذائي، ويجب أن تشمل وجبة الإفطار البروتين والدهون الصحية والألياف من الأطعمة الكاملة غير المصنعة.
ووفقا لتقرير لموقع insider يرتبط تناول الطعام في ساعات الصباح الباكر بانخفاض مقاومة الأنسولين وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني وفقًا لدراسة سيتم تقديمها في ENDO 2021 مؤتمر افتراضي من جمعية الغدد الصماء في الفترة من 20 إلى 23 مارس، وكانت هذه النتائج جزءًا من دراسة عن الصيام، لكن الباحثين وجدوا أن هناك فوائد لتناول الإفطار في وقت مبكر حتى لو لم تكن صائمًا.
وأكد الباحثين أنهم وجدوا أن الأشخاص الذين بدأوا في تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم لديهم مستويات أقل من السكر في الدم ومقاومة أقل للأنسولين، بغض النظر عما إذا كانوا يقصرون تناولهم الغذائي على أقل من 10 ساعات في اليوم، قد يؤدي الصيام المتقطع إلى تفاقم عملية التمثيل الغذائي، لكن الإفطار يمكن أن يساعد.
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التعليقات على تناول الإفطار بعد الساعة 8:30 صباحاً يزيد فرص الإصابة بالسكر من النوع الثاني
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