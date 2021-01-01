

تعرف اتيكيت تقديم الهدايا للأمهات والحموات بمناسبة عيد الأم تعرف اتيكيت تقديم الهدايا للأمهات والحموات بمناسبة عيد الأم

يعد الاحتفال بعيد الأم من المناسبات والاحتفالات الهامة لدى كلاً من الأم والأبناء، حيث يقوم الأبناء بالتفكير والبحث لشراء الهدية المفضلة لدى والدتهم لإدخال السعادة والسرور إلى قلبها وتعبيراً عن مدى حبهم وتقديرهم لها، وقبل حلول عيد الأم يحرص كل زوج و زوجة على شراء هدية لكلاً من الأم والحماة احتفالاً بعيد الأم، وقد يواجه الكثير منا حيرة لاختيار الهدية المناسبة، والهدية قد لا تكون غالية الثمن ولكن قيمتها المعنوية كبيرة، فالمهم اختيار هدية تنال إعجابها وكانت تريد شرائها، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن اتيكيت تقديم الهدايا للأمهات والحموات بمناسبة عيد الأم، تواصل موقع "انتي وبس" مع خبيرة الاتيكيت د. ماجي الحكيم، لتكشف لنا عن فن اتيكيت شراء وتقديم الهدايا في عيد الأم.



وأكدت خبيرة الاتيكيت د. ماجي الحكيم، على ضرورة الاهتمام بهدية كلاً من الأم والحماة بمناسبة عيد الأم على حد سواء، ويفضل أن يقوم الزوجان باختيار وشراء الهدية معاً لأن كل منهم يعلم جيداً ما تفضله أم كلاً منهما ومشاورة بعضهما البعض عند اختيار الهدية لكي تنال الهدية إعجابها وتدخل السعادة على قلبها، ولا يشترط أن تكون الهدية ثمنها غالي لتكون قيمة ولكن تكون الهدية بقيمتها المعنوية وتناسب ذوق من تهديه، على سبيل المثال إذا كانت الأم تحب المكياج يفضل شراء هدية خاصة بالمكياج الذي تفضله الأم أو بالألوان التي تحبها أو من ماركتها المفضلة، أو إذا كانت الأم بحاجة إلى شنطة أو تحب الملابس يمكنك شراء هدية تلبي احتياجاتها وتتناسب مع ذوقها وتفضيلاتها، لذا يجب عند اختيار وشراء الهدية أن يتم اختيارها بعناية وحب حتى لا تكون مجرد تأدية واجب.



ونصحت بتجنب شراء الهدايا الخاصة بالمنزل مثل شراء مايكروويف أو خلاط أو أي شئ آخر من مستلزمات المنزل، لأن هذه النوعية من الهدايا تضع الأم فى قالب سيدة البيت فقط، بل يجب أن تكون الهدية شخصية، ويتم تقديم الهدية عند زيارة الأم أو الحماة فور الدخول إلى المنزل.