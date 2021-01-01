7 مواد غذائية أساسية تطيل العمر

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7 مواد غذائية أساسية تطيل العمر

كشف الطبيب الروسي الشهير، ألكسندر مياسنيكوف، عن سبعة منتجات غذائية تساهم في إطالة عمر الإنسان.

وقال الطبيب في حديث تلفزيوني: "تحدثنا عن هذا عدة مرات، وسمينا المنتجات، وتحدثنا عن رطل من الخضار والفواكه"، واستشهد ببيانات البحث العلمي التي حددت سبعة أطعمة يجب أن تشكل أساس النظام الغذائي لأي شخص، "خضروات، فواكه، المأكولات البحرية، الأسماك، النبيذ الأحمر باعتدال، مكسرات، على وجه الخصوص، اللوز، شوكولاتة داكنة، وثوم"، مشددا على أن هذه المنتجات قد أثبتت أنها تطيل العمر.

وفي الوقت نفسه، أشار الطبيب إلى أنه ببساطة لا توجد منتجات ضارة أو صحية، ولكن هناك طريقة صحيحة وخاطئة لتناول الطعام، منوها أيضا بأن العامل الرئيسي في طول العمر هو الوراثة.

المصدر: روسيا اليوم

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