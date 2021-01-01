

طقس اليوم.. حار نهارا .. والعظمى فى القاهرة 34 طقس اليوم.. حار نهارا .. والعظمى فى القاهرة 34

توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الأحد حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية.



بينما يكون الطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة على شمال الصعيد.



و تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

قد يعجبك أيضا...

ويكون هناك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية .وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 34 21الإسكندرية 30 19وادى النطرون 35 19طنطا 34 21شبين الكوم 34 21دمنهور 32 20بلطيم 31 20مطروح 31 16السلوم 31 17سيوة 34 20بورسعيد 34 19دمياط 34 19الزقازيق 34 21المنصورة 33 20الاسماعيلية 34 21السويس 34 21العريش 33 19رفح 33 18رأس سدر 31 22نخل 29 17نويبع 31 22طابا 29 20كاترين 28 18الطور 30 22شرم الشيخ 33 22الغردقة 34 20مرسى علم 32 20الفيوم 35 20بنى سويف 36 21المنيا 37 20أسيوط 38 20سوهاج 38 21قنا 38 21الأقصر 39 22أسوان 39 22ادفو 39 22أبوسمبل 38 23الوادى الجديد 39 22شلاتين 33 22أبو رماد 33 21حلايب 29 23رأس حدربة 28 22