الأهلي يتوصل لـ اتفاق نهائي لضم مهاجم مصري وكلمة السر أحمد ياسر ريان.. تفاصيل



الأهلي يتوصل لـ اتفاق نهائي لضم مهاجم مصري الأهلي يتوصل لـ اتفاق نهائي لضم مهاجم مصري

كشف الإعلامي سيف زاهر عضو اتحاد الكرة السابق عن أبرز صفقات النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لتدعيم الفريق في ظل خوض مباريات الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.



وأكد سيف زاهر في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن الأهلي أنهى اتفاقه مع مهاجم مصري رائع خلال الفترة الحالية، والتعاقد النهائي سيكون خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وأضاف أن موسيماني المدير الفني للفريق طلب انهاء إعارة أحمد ياسر ريان المعار لـ سيراميكا كليوباترا في ظل تألقه اللافت للنظر، لافتا إلى أن هناك عرضا اوروبيا في طريقه للاعب.

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وتابع أن محمود الخطيب رئيس الأهلي أعلن عن موافقته على بيع اللاعب ولكن بمقابل لا يقل عن 3 ونصف مليون دولار، وحال فشل احتراف اللاعب سيعود مجددا للأهلي ولن يتم التعاقد مع المهاجم.وأردف أن الأهلي يخطط في حال تألق اللاعب في اولمبياد طوكيو 2021 سيرتفع المقابل المادي للموافقة على احترافه لـ 4 او 5 مليون دولار.