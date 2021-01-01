كشف الإعلامي سيف زاهر عضو اتحاد الكرة السابق عن أبرز صفقات النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لتدعيم الفريق في ظل خوض مباريات الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.
وأكد سيف زاهر في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن الأهلي أنهى اتفاقه مع مهاجم مصري رائع خلال الفترة الحالية، والتعاقد النهائي سيكون خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأضاف أن موسيماني المدير الفني للفريق طلب انهاء إعارة أحمد ياسر ريان المعار لـ سيراميكا كليوباترا في ظل تألقه اللافت للنظر، لافتا إلى أن هناك عرضا اوروبيا في طريقه للاعب.
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التعليقات على الأهلي يتوصل لـ اتفاق نهائي لضم مهاجم مصري وكلمة السر أحمد ياسر ريان.. تفاصيل
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