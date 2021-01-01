تعرضت اليابان لكارثة طبيعية جديدة، حيث ضربت موجات يصل ارتفاعها إلى متر أجزاء من الساحل الياباني في أعقاب زلزال بقوة 7.2 درجة بالقرب من محافظة مياجي.
وفقا لقناة NHK التلفزيونية المحلية، أصدرت السلطات تحذيرا من موجات فيضان (تسونامي) شديدة القوة لليابان، أمس السبت، بعد الزلزال القوي، وصل خلالها ارتفاع موجات التسونامي إلى متر، مما أدى إلى سرعة إجلاء ما يقرب من 7000 من سكان بلدة الوتري.
وقال مسؤولون إنه لم تصل تقارير فورية عن وقوع أضرار كبيرة، ومع ذلك، أصيبت امرأتان كبيرتان في السن وتعرضت ما لا يقل عن 200 أسرة لانقطاع الكهرباء الكامل مع توقف خدمات السكك الحديدية المحلية.
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التعليقات على بعد زلزال مياجي.. موجات تسونامي قاتلة تجتاح اليابان
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