طريقة تخزين السبانخ جاهزة على التسخين



طريقة تخزين السبانخ طريقة تخزين السبانخ

تعد السبانخ من اكثر الخضروات التى تحتوى على قيمة غذائية عالية ولكن اعدادها يستغرق وقتا اكثر من بعض الاطباق الاخرى مما يجعل بعض السيدات يترددن عند التفكير فى اعدادها.



نقدم لكم طريقة تخزين السبانخ والتخديعة جاهزة على التسخين استعدادا لرمضان على طريقة اميرة شنب.

مقادير تخزين السبانخ والتخديعة

3 كيلو سبانخ صحيحة ومفروم

ملح

فلفل أسود زيت

سمنة بلدي

بصل مبشور

كزبرة خضراء مفرومة

كزبرة ناشفة

صلصة طماطم

عصير طماطم

ثوم مفروم

رشة

سكر

طريقة تحضير تخزين السبانخ والتخديعة

* يرفع البصل مع ملح وفلفل على النار و يشوح مع الزيت



* يضاف عصير الطماطم والسكر وصلصة الطماطم ( يمكن تخزنها)

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* تضاف السبانخ و تترك لتغلي مرة ثم يضاف إليها نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة* في طاسة ساخنة توضع السمنة و الثوم و ملح و فلفل و كزبرة ثم تضاف الكزبرة الخضراء المفرومة وتقلب جيدا* يضاف خليط الكزبرة أو التقلية إلى السبانخ و تترك على النار حتى تطهى تماما ثم تقدم ساخنة