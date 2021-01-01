التعليم العالي تعلن عن 29 فرصة تدريبية من تايلاند في عدة مجالات.. تفاصيل



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الأمانة العامه لمنظمة التعاون الاسلامى أفادت بأن الوكالة التايلاندية للتعاون الدولى (TICA) بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الاكاديمية التايلاندية أتاحت 29 دورة تدريبية عن طريق تقنية الفيديو فى مجالات فلسفة اقتصاد الكفاية، والصحة العامة، والأمن الغذائى، والتغير المناخى، وأهداف التنيمية المستدامة.



واوضحت أن التقدم بالترشيحات إلى الوكالة التايلاندية للتعاون الدولى (TICA) يتم عبر سفارة تايلاند أو قنصليتها العامة المعتمدة لدى الدول الأعضاء الموقرة .



وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني التالى

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

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وكانت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن المكتب الثقافى المصرى ببكين أفاد بأن جامعة بكين للغات والتى تعد من أكبر الصروح العلمية عالميًا المتخصصة فى مجال اللغات أعلنت عن فتح باب التقدم للمنح المقدمة لديها لعام 2021.وقد أعلنت عن مجموعة متنوعة من المنح للمتخصصين فى دراسة اللغة الصينية لغير الناطقين بها من الراغبين فى تعلم اللغة الصينية للعمل فى مجال تعليم اللغة الصينية أو ما يتعلق به، بغرض إنشاء كوادر دولية مؤهلة لتعليم اللغة الصينية وهى على النحو التالى:- منحة دراسية للحصول على درجة الماجستير فى تدريس اللغة الصينية.- منحة دراسية للحصول على درجة البكالوريوس فى تدريس اللغة الصينية.- منحة دراسية لدراسة اللغة الصينية لمدة سنة أكاديمية.- منحة دراسية لفصل دراسى واحد.- برنامج خاص مدته أربعة أسابيع.واوضحت أن ذلك علمًا بأنه تم فتح باب التقدم لهذه المنح من الآن، وتاريخ غلق باب التقدم وفقًا لكل برنامج ويمكن الإطلاع على شروط المنحة ، وكيفية التقدم والتخصصات المتاحة من خلال الرابط التالى:كما أن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.