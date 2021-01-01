عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم ، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور د. محمد لطيف أمين عام المجلس، والسادة أعضاء المجلس، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة
وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وكافة العاملين بالجامعات والمعاهد، لتواجدهم وسط الطلاب أثناء أداء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عقد الامتحانات.
ووجه الوزير الشكر إلى الطلاب لوعيهم الكبير وعدم انسياقهم وراء مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة التي استهدفت إثارة البلبلة والتشويش على الطلاب بشأن الامتحانات، وكذلك التزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية ومساهمتهم في نجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول.
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التعليقات على يومان للكليات النظرية و4 للعملية.. تفاصيل نظام الحضور فى الجامعات بالفصل الثاني
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