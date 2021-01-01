مشروعات للأرشفة وتفعيل الدفع الإلكتروني للطلاب بجامعة القاهرة

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة عن طرح الكلية مشروع خلال الفترة القادمة ، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي بالكلية .
أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذا المشروع خاص بالأرشفة الاليكترونية والميكروفلمية للمعاملات الورقية اليومية ، حيث أنه يشمل أرشفة كافة الوثائق والمعلومات ذات القيمة التاريخية بالكلية .
وكذلك تسجيل وأرشفة رسائل الماجيسير والدكتوراه ومحاضر جلسات الاقسام و جلسات الكلية ، مع عمل التأمينات اللازمة لهذه المعلومات على أعلى المستويات ، من خلال وحدات الدعم الاليكتروني والمتخصصين لافتا إلى أن هذا المشروع يعد استكمالا لخطوات التحول الرقمي بالجامعة ، على أن يتم البدء بكلية الاداب في هذا المشروع ومن ثم يتم تعميمه على جميع الكليات .
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