مشروعات للأرشفة وتفعيل الدفع الإلكتروني للطلاب بجامعة القاهرة

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صورة الخبر: جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة عن طرح الكلية مشروع خلال الفترة القادمة ، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي بالكلية .

أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذا المشروع خاص بالأرشفة الاليكترونية والميكروفلمية للمعاملات الورقية اليومية ، حيث أنه يشمل أرشفة كافة الوثائق والمعلومات ذات القيمة التاريخية بالكلية .

وكذلك تسجيل وأرشفة رسائل الماجيسير والدكتوراه ومحاضر جلسات الاقسام و جلسات الكلية ، مع عمل التأمينات اللازمة لهذه المعلومات على أعلى المستويات ، من خلال وحدات الدعم الاليكتروني والمتخصصين لافتا إلى أن هذا المشروع يعد استكمالا لخطوات التحول الرقمي بالجامعة ، على أن يتم البدء بكلية الاداب في هذا المشروع ومن ثم يتم تعميمه على جميع الكليات .

وأشار إلى أن الكليات تعمل وفق نظم الية لإدارة بيانات شؤن التعليم والطلاب ، وربط هذه النظم بكافة القطاعات ليكون هناك تكامل في الخدمات المقدمة لها ، وعمل خطة محددة للكليات لتطبيق منظومة التحول الرقمي بها ، وقد بدأت الجامعة في تطبيق منظومة عالمية خاصة بالتعليم الاليكتروني منذ شهر أكتوبر من العام الماضي ، من خلال المنصات الاليكترونية الموجودة حاليا .



وكان عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة قد أوضح إنه قد تم تطبيق الدفع الالكتروني على مستوى الجامعة ، حيث يكون للطالب صفحة خاصة به ويقوم باختيار الخدمة التي يريدها ثم يقوم بسداد الرسوم الخاصة بها الكترونيا ، وتطبق الكلية جميع هذه الخدمات خلال هذه الفترة .

المصدر: elbalad

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