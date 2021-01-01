شاهد.. خالد الجندي: بعض التيارات السلفية تعتبر كل شيء حرام



الشيخ خالد الجندى الشيخ خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل شيء عند بعض المنتسبين لبعض التيارات الإسلامية خاصة السلفية، يعتبرونه حرام، لدرجة أن من يقول على شىء حلال يتهمونه فى دينه وعرضه.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الحكم الفقهى محتاج إلى فهم، فوجود الحديث النبوى الشريف ليس كافيا، لأن موارد المعنى يمكن أن تختلف، وايضا يختلف سياق وتصور الفقيه، لسبب ورود الحديث عن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، فالحديث قاطع فى التحريم، لكن تجد فقيها يجده منسوخا او خاصا، وللتعليم وليس الالزام، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده أسباب كثيرة تدعوه للأمر بالشئ او النهى عنه".



وأضاف "الجندي"، أن آلة التحريم اشتعلت عند الناس بانتقال الفقه البدوي أو الفقه الصحراوي إلى الرؤوس، وأصبح الجميع يميل للتحريم بسبب أو بدون سبب.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن كل شيء أصبح عند بعض المنتسبين للتيارات الإسلامية حرامًا، وأصبح الحديث عن الشيء بانه مُباح أو حلال تهمة، ومن يُريد أن يتهم في عرضه أو دينه أو عقيدته أو في انتمائه يتحدث عن أن شيء ما حلال رغم أنه يتحدث بالدليل من القرآن والسنة.

