تعرف على الأفضل لتخزين الثوم فصوص أم مفروم



تخزين الثوم فصوص أم مفروم تخزين الثوم فصوص أم مفروم

التنوع في طرق تخزين الثوم للموسم الجديد يعتمد في أساسه على المدة المطلوبة للحفاظ عليه طازجًا ومتى سيتم استخدامه.



فالاستخدام اليومي للثوم له تعامل يختلف عن التعامل معه للتخزين، لهذا فإن طريقة فرز الثوم (فصوص أو مفروم) تحدد وفقا لطريقة ومدة استخدامه، وهو ما نتعرف عليه في النقاط التالية من الشيف نجلاء الشرشابى.



-تخزين الثوم المفروم:

في بداية موسم الثوم وهو لايزال طريا وله قشرة بيضاء خفيفة، يفضل أن يفرم ويخزن لمدة طويلة داخل برطمان زجاج ويترك في الفريزر؛ لأن الثوم في بدايته يكون سهل الفرم، ما يقلل مجهود التخزين للكميات الكبيرة، كما أن طريقة الفرم والتجميد وإضافة الملح تحافظ عليه من الزبول وتغير اللون والمذاق.

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-تخزين الثوم فصوص كاملة:-يمكن الاعتماد على هذه الوصفة عند الرغبة في إتاحة الثوم للاستخدام اليومي في الثلاجة، وفي هذه الحالة تحفظ فصوص الثوم كاملة بعد تقشيرها ثم توضع في برطمان زجاجي، وتغمر بالزيت، ثم يغلق بإحكام ويترك في الثلاجة ولن يتغير لونه أو طعمه، كما يمكن استخدام الزيت في تحضير الأطعمة لأنه منكه بمذاق الثوم.-ويبقى الثوم طازجا بهذه الطريقة في الثلاجة لمدة تصل من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، كما يمكن نقله ليحفظ في الفريزر لمدة أطول.ملاحظة:عند التأخير في شراء الثوم، أي في نهاية الموسم، يفضل تخزينه وحفظه كثمار كاملة، لأن قشرته جفت، ويحتاج لتقشير كل فص حتى يمكن فرمه، ما يحتاج المزيد من الوقت والمجهود.