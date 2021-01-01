تعرف على الأفضل لتخزين الثوم فصوص أم مفروم

التنوع في طرق تخزين الثوم للموسم الجديد يعتمد في أساسه على المدة المطلوبة للحفاظ عليه طازجًا ومتى سيتم استخدامه.
فالاستخدام اليومي للثوم له تعامل يختلف عن التعامل معه للتخزين، لهذا فإن طريقة فرز الثوم (فصوص أو مفروم) تحدد وفقا لطريقة ومدة استخدامه، وهو ما نتعرف عليه في النقاط التالية من الشيف نجلاء الشرشابى.
-تخزين الثوم المفروم:
في بداية موسم الثوم وهو لايزال طريا وله قشرة بيضاء خفيفة، يفضل أن يفرم ويخزن لمدة طويلة داخل برطمان زجاج ويترك في الفريزر؛ لأن الثوم في بدايته يكون سهل الفرم، ما يقلل مجهود التخزين للكميات الكبيرة، كما أن طريقة الفرم والتجميد وإضافة الملح تحافظ عليه من الزبول وتغير اللون والمذاق.
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