

طريقة عمل الكشري مثل المحلات طريقة عمل الكشري مثل المحلات

يأتي الكشري في مقدمة الاكلات الشعبيه المصرية حيث ينتشر بين جميع الطبقات فمذاقه لذيذ ومغذ ويحتوي على كل العناصر الغذائية الأساسية.



ولضمان جودته وأمانه علي الصحة ترغب الكثير من السيدات في إعداده في المنزل ولكن للاسف في معظم الأحيان لا يكون بمذاق الانواع المباعة في الشارع لذا نقدم لكم طريقة عمل الكشري مثل المحلات بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير كشري:

أرز شعرية

مكرونة اسباجيتى مسلوقة

مكرونة مقصوصة مسلوقة

حمص مسلوق

عدس مسلوق

بصل

ثوم

شطة

كمون

دقيق

ليمون

طماطم

خل

ملح

فلفل أسود

مرقة

زيت ذرة

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طريقة تحضير الكشري:* تحمر الشعرية فى الزيت ثم يضاف الأرز والملح ثم يضاف الماء ويترك لينضج.* يقطع البصل شرائح ويقلب مع الملح ثم الدقيق ويقلى فى الزيت.* يفرم البصل والثوم ويشوح الخليط فى الزيت ثم تفرم الطماطم وتضاف مع مكعب مرقة.* يضاف الملح والفلفل والماء وتقلب وتترك حتى تمام النضج ويمكن اضافة شطة لجزء من الصلصة.* يشوح الثوم فى الزيت على النار ثم يضاف الخل والكمون ومكعب مرقة والملح والفلفل وعصير الليمون والخل للحصول على الدقة.* يضاف الكمون وملح وزيت لخليط المكرونة الاسباجيتي والمقصوصة ثم يضاف خليط المكرونة للأرز.* يضاف العدس المسلوق والحمص المسلوق والبصل المحمر.* يقدم الكشرى مع الصلصة والصلصة الحارة والدقة او السلاطة.