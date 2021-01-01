يأتي الكشري في مقدمة الاكلات الشعبيه المصرية حيث ينتشر بين جميع الطبقات فمذاقه لذيذ ومغذ ويحتوي على كل العناصر الغذائية الأساسية.
ولضمان جودته وأمانه علي الصحة ترغب الكثير من السيدات في إعداده في المنزل ولكن للاسف في معظم الأحيان لا يكون بمذاق الانواع المباعة في الشارع لذا نقدم لكم طريقة عمل الكشري مثل المحلات بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير كشري:
أرز شعرية
مكرونة اسباجيتى مسلوقة
مكرونة مقصوصة مسلوقة
حمص مسلوق
عدس مسلوق
بصل
ثوم
شطة
كمون
دقيق
ليمون
طماطم
خل
ملح
فلفل أسود
مرقة
زيت ذرة
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