طريقة عمل باستا حارة بالدجاج المكرمل

تعد المكرونة من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تقديم المكرونة بالعديد من الوصفات والنكهات المختلفة، واضافة الحشوات التي يحبها اطفالك.
وإليكم طريقة عمل باستا بالدجاج المكرمل للشيف غادة جميل..
مقادير باستا حارة بالدجاج المكرمل
مكرونة مسلوقة
صدور دجاج
بصل مكرمل
فلفل حار
شطة
هريسة
كريمة لبن
جبنة شيدر مبشورة
بصل بودرة
ثوم بودرة
بابريكا
بهارات دجاج
بقدونس مفروم
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