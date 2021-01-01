طريقة عمل باستا حارة بالدجاج المكرمل



باستا حارة بالدجاج المكرمل باستا حارة بالدجاج المكرمل

تعد المكرونة من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تقديم المكرونة بالعديد من الوصفات والنكهات المختلفة، واضافة الحشوات التي يحبها اطفالك.



وإليكم طريقة عمل باستا بالدجاج المكرمل للشيف غادة جميل..



مقادير باستا حارة بالدجاج المكرمل

مكرونة مسلوقة

صدور دجاج

بصل مكرمل

فلفل حار

شطة

هريسة

كريمة لبن

جبنة شيدر مبشورة

بصل بودرة

ثوم بودرة

بابريكا

بهارات دجاج

بقدونس مفروم

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طريقة تحضير باستا حارة بالدجاج المكرمل* تشوح صدور الدجاج مع الفلفل الحار* ويضاف لها الشطة والبصل البودرة والثوم البودرة والبابريكا والبهارات* ثم تضاف الكريمة واللبن ويتركا حتى الغليان* تضاف المكرونة وتترك مع الخليط حتى التجانس* ثم يضاف البصل وتقدم ساخنة