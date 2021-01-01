طريقة عمل باستا حارة بالدجاج المكرمل

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل باستا حارة بالدجاج المكرمل

صورة الخبر: باستا حارة بالدجاج المكرمل
باستا حارة بالدجاج المكرمل

تعد المكرونة من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تقديم المكرونة بالعديد من الوصفات والنكهات المختلفة، واضافة الحشوات التي يحبها اطفالك.

وإليكم طريقة عمل باستا بالدجاج المكرمل للشيف غادة جميل..

مقادير باستا حارة بالدجاج المكرمل
مكرونة مسلوقة
صدور دجاج
بصل مكرمل
فلفل حار
شطة
هريسة
كريمة لبن
جبنة شيدر مبشورة
بصل بودرة
ثوم بودرة
بابريكا
بهارات دجاج
بقدونس مفروم

طريقة تحضير باستا حارة بالدجاج المكرمل
* تشوح صدور الدجاج مع الفلفل الحار

* ويضاف لها الشطة والبصل البودرة والثوم البودرة والبابريكا والبهارات

* ثم تضاف الكريمة واللبن ويتركا حتى الغليان

* تضاف المكرونة وتترك مع الخليط حتى التجانس
* ثم يضاف البصل وتقدم ساخنة

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل باستا حارة بالدجاج المكرمل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29947

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager